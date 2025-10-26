ଅଜବ ମା’ର ଗଜବ ଅଫର୍; ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲେ, “ବିବାହ ନକଲେ ଦେବି 29 ଲକ୍ଷ”, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ମାଁ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେଉଁ ପିତାମାତା ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ, ଏହା ବିଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ସେଠାରେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାଥୀ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ।
ବିବାହର ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ନିଆତି ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମାଆ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତରେ କ୍ୱଚିତ୍ କୌଣସି ମାଆ ଦେବେ। ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ TikTok ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମାଆ ନିଜକୁ କେଟ୍ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କଲେ 35,000 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ମାଆ କେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ବିବାହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବଢୁଥିବା ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭିଡିଓରେ କେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ଚେକ୍ ପାଇବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଋଣର ବୋଝ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।”
ବିବାହ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କେଟ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହ ଏକ ବଡ଼ ଆଲିଶାନରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । କେଟ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ବିବାହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ଘର, ହନିମୁନ କିମ୍ବା ଅବସର ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।