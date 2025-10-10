ପେନସିଲ ଠାରୁ ପତଳା ହେବ Motorola Edge 70, ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ
ଚାଲିଛି ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ ଯୁଗ, ମୋଟୋରୋଲା ଆଣୁଛି ତା’ର ସବୁଠୁ ପତଳା ଫୋନ
Motorola Edge 70: ଆପଲ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ପରେ, Motorola ଏବେ ନିଜର ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ Motorola Edge 70 ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ସହିତ, ଏହି ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଫିଚର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଫୋନ୍ ।
Motorola Edge 70ର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍: ମୋଟୋରୋଲା ତା’ର ଏହି ଫୋନକୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଫୋନ ୪,୮୦୦mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଯାହା ୬୮W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ । ଏହା ୬mmର ରହିବ । ଏଥିରେ ଡଲବି ଆଟମସ୍-ସମର୍ଥିତ ଷ୍ଟେରିଓ ସ୍ପିକର, ଏକ ୫୦MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ରହିପାରେ। ଏହା Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ମୋବାଇଲର ଡାହାଣ ପଟେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ପାୱାର ବଟନ୍ ରହିବ।
ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ: ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫୋନଟି ପାଣ୍ଟୋନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଗ୍ରୀନ୍, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ଲିଲି ପ୍ୟାଡ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଫୋନର ଦାମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୧୨GB + ୫୧୨GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ୭୩,୧୦୦ ରୁ ୮୨,୭୦୦ ଦେବେ ।
ଏହି ଫୋନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପତଳା ଫୋନ: Samsung Galaxy S25 Edge ସହିତ ପତଳା ଫୋନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଫୋନ୍ ୫.୮mm ମୋଟା ଏବଂ ଏଥିରେ ୬.୭-ଇଞ୍ଚ QHD+ LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ଟେକ୍ନୋ ୫.୯୫mmr Tecno Pova Slim 5G ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, Apple ମଧ୍ୟ iPhone Air ସହିତ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟ୍ ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ାଇଥିଲା। iPhone Air କେବଳ ୫.୬୪mm ମୋଟା ଏବଂ ଏଥିରେ ୬.୫-ଇଞ୍ଚ Super Retina XDR OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି।