Researchର ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଟନ! ଶରୀରରେ ପେଟ ରୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ସାଂଘାତିକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ ଆପଣ
ଜାଣନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଦେହକୁ କରେ ଗ୍ରାସ । ମଟନ ନୁହେଁ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରକ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପରେ ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଏ।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲାଲ ମାଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ମଟନ୍, ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଗୋମାଂସ ପେଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହା ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପେଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ। ତେଣୁ, ଏହାର ଅବନତି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଟନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ…
ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ
ଚୀନର କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ଦଳ ମୂଷା ଉପରେ ଏକ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ମାଂସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲାଇଟିସ୍ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏହା ଲାଲ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ମୂଷାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଅନ୍ତନଳୀ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଟିସୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପ୍ରଦାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।
ଖରାପ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲାଲ ମାଂସ କେବଳ ପେଟ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଭଲ ଜୀବାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ। ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଭଲ ଜୀବାଣୁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀର ଆସ୍ତରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଲାଲ ମାଂସ ଭଲ ଜୀବାଣୁକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବାଣୁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଦାହର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ
ଯଦିଓ ଏହି ଗବେଷଣା ସିଧାସଳଖ ମଣିଷ ଉପରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲାଲ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷରେ IBD ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଏପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ, କ୍ରୋନ୍ସ ରୋଗ, ଅଲସରେଟିଭ୍ କୋଲାଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଲ ମାଂସ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କଣ କରିବା ଉଚିତ
ଯଦିଓ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲାଲ ମାଂସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛ, ମସୁର, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଭଳି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।