୪ ବର୍ଷର ବିବାହରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ: ସତ ମାନିଲେ ସୂରଜ ଓ ମୌନୀ

୪ ବର୍ଷର ବିବାହରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ: ସତ ମାନିଲେ ସୂରଜ ଓ ମୌନୀ
ମୌନୀ ଓ ସୂରଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସହ ଦେଖୁଛୁ ମିଡିଆର କିଛି ଲୋକ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଅଲଗା ହେବେ ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌନୀ ରୟ ଓ ତାଙ୍କ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସ୍ୱାମୀ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର। ବିବାହ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୌନୀ ଓ ସୂରଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରି ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମୌନୀ ଓ ସୂରଜ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଖବର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜି ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ। ମୌନୀ ଓ ସୂରଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରି ଏହି ଖବର ଉପରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ମୌନୀ ଓ ସୂରଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସହ ଦେଖୁଛୁ ମିଡିଆର କିଛି ଲୋକ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପାରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ସହ ଅଲଗା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏହି ସମୟକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ମିଛ ଓ ମନଗଢା କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଆମେ ସହମତିରେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।
କପଲ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସମୟକୁ ବୁଝାମଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାୟରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବନ୍ଧୁତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ଉଭୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ କରିବା ପରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୌନୀ ଓ ସୂରଜ। ବିବାହ ପରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୌନୀ ଓ ସୂରଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ୍ରେ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା। ମୌନୀଙ୍କୁ ସୂରଜ ଧୋକା ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଲଗାତାର ବଢୁଥିବା ଗୁଜବ ମୌନୀ ଓ ସୂରଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।