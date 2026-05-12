ବିବାହର ମାତ୍ର ୪ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା? କାହିଁକି ଛାଡପତ୍ର ନେଲେ ମୌନି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ!

ମୌନି ରୟଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗିନ୍ ଶୋ’ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ମୌନି ରୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ଉପରେ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ମୌନି ରୟଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର :ଏବିପି ନ୍ୟୁଜର ଶୋ’ ସାସ ବହୁ ଔର ସାଜିଶର ଏକ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ମୌନି ରୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୂରଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପେର ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ମୌନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୂରଜ ମୌନିଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେମାନେ ଏବେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫଲୋ: ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୌନି ସୂରଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଉଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

ଗୋଆରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ବିବାହ: ମୌନି ରୟ ଏବଂ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ଗୋଆରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ମାଲାୟାଲୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାପେର ଏକାଠି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଦମ୍ପତି ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ମୌନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରନ, ତୁମ୍ ବିନ୍ ୨, ଗୋଲ୍ଡ, କେଜିଏଫ୍: ଚାପ୍ଟର ୧, ରୋମିଓ ଆକବର ୱାଲ୍ଟର, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା, ଭେଲଭେଟ୍, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବ୍ଲାକଆଉଟ୍, ବେଦ ଏବଂ ଦି ଭୂତନି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି: ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା, ହୈ ଜୱାନୀ ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହୈ, ଏବଂ ଦି ୱାଇଭ୍ସ।

