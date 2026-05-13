ଛାଡ଼ପତ୍ର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ମୌନି ରୟଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର!
ମୌନି ରୟଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ନିକଟରେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଜନ୍ମଦିନ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌନି ରୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଗୁଜବ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକାଠି କୌଣସି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନି କିମ୍ବା ସୁରଜ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି।
ଏହି ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ମୌନି ନିକଟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭିଉଜ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ “ସୁନ୍ଦର ଭଉଣୀ” ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ନାହିଁ, ସବୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।”
ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୌନି ରୟ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଛୁଟି କଟାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବର ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।