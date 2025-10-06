ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବରଫ ଝଡ଼ ! ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଫସିଲେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ବତାରୋହୀ

ଏଭରେଷ୍ଟରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ତିବ୍ଦତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପର୍ବତାରୋହୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସକାଳେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ବତାରୋହୀ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବତାରୋହୀ ପୂର୍ବ ତିବ୍ଦତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଦଳ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୫୦ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ଶହ ଶହ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୦୦ ପର୍ବତାରୋହୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୪,୨୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଶାସନ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇଛି।

ଚୀନରୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚୀନ୍ ଆଜିକାଲି ଆଠ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ପାଳନ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୁଷାରପାତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କର୍ମା ଉପତ୍ୟକାରେ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଏଭରେଷ୍ଟର ପୂର୍ବ କାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟେମ୍ପର ; କହିଲେ ଶୀଘ୍ର…

ଜେଲରେ ମିଳିବ ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ , ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ…

ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଋତୁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ:
ଚୀନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ଋତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେକିଂ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ କ’ଣ କହିଲେ?
ଚେନ୍ ଗେଶୁଆଙ୍ଗ ୧୮ ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୪,୨୦୦ ମିଟର (୧୩,୮୦୦ ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଚେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ବିତାଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟେମ୍ପର ; କହିଲେ ଶୀଘ୍ର…

ଜେଲରେ ମିଳିବ ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ , ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ…

ବଢୁଛି ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି; ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ…

ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କାନ୍ତାରା…

1 of 27,289