ମାଉସର ମଝି ବଟନ୍ର ଏହି କାମ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ! ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ
ମାଉସର ମଝି ବଟନ୍ ଏତେ କାମରେ ଆସେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ କଥା ଆସେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାର ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ କ୍ଲିକ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ, ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ କ୍ଲିକ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ବଟନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବଟନ୍ ରେ ଏତେ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ସହଜ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି, ଆମେ ମାଉସ୍ ର ମଧ୍ୟ ବଟନ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୋ ଟିପ୍ ଦେବୁ।
ନୂତନ ଟ୍ୟାବରେ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ – ଯଦି ଆପଣ କର୍ସରକୁ ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ କୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ମଝି ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବରେ ଖୋଲିବ।
ଏକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ – ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରାଉଜରର ଉପର ବାମ କୋଣରେ ଥିବା ଫରୱାର୍ଡ, ରିଫ୍ରେଶ୍, ହୋମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ ଆଇକନ୍ ମଝି ବଟନ୍ ଦବନ୍ତି, କିଛି ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠା ଏକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବରେ ଖୋଲିବ।
ବୁକ ମାର୍କ ପେଜ ଖୋଲିବା – ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠିକଣା ବାର୍ରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ବୁକ ମାର୍କ ପେଜ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଉପରେ ମଧ୍ୟମ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଖୋଲିପାରିବେ।
ଏକ ବୁକମାର୍କ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲନ୍ତୁ: ବୁକମାର୍କ ବାରରେ ଯେକୌଣସି ବୁକମାର୍କର ମଝି ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କଟି ଏକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଖୋଲିବ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକମାର୍କ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବୁକମାର୍କ ହୋଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ପୃଥକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଖୋଲିଯିବ।
ଟ୍ୟାବ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ – ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ X ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବାର୍ ଉପରେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ-କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଟ୍ୟାବ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ।
ଏହି ବୃତ୍ତିଗତ ଟିପ୍ କାମରେ ଆସିବ: ଲାପଟପର ଟ୍ରାକପ୍ୟାଡ୍ କେବଳ ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ କ୍ଲିକ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବଟନ୍ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆପଣ ଏହାକୁ Windows 11 ରେ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟ୍ରାକପ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ମଝି ବଟନ୍ ମାଉସ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଲାପଟପର ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଟଚପ୍ୟାଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତିନି-ଆଙ୍ଗୁଠି ଜେଶ୍ଚର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏକ ଡ୍ରପ୍-ଡାଉନ୍ ମେନୁ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମଝି ମାଉସ୍ ବଟନ୍ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ Taps ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି, ଲାପଟପର ଟଚପ୍ୟାଡ୍ ଠିକ୍ ଏକ ମାଉସ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।