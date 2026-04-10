ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି ଚଳନ୍ତି ଘର: ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ଲୋକେ

କାର୍ ନା ଚଳନ୍ତି 'ଘର' ?, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ!

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ନିଆରା ଭିଡିଓ (Today Viral Video) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଏମିତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଭିଡିଓ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦିଏ ତ ଆଉ କିଛି ସିଧା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ।

ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ କାରକୁ ମଡିଫାଇ (Modify) କରି ଏକ ଚଳନ୍ତି ଘର ବନାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା, ସେ ଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଗଲା।
ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଗାଡ଼ (Jugaad Video) ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଜୁଗାଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଗାଡ଼ର ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ମଡିଫାଇଡ୍ କାର୍ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, କାର୍‌ଟିକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଏକ ‘ଚଳନ୍ତି ଘର’ ପରି ମନେହେଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଦେଇଛି।

ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଏକ୍ସ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ @JaikyYadav16 ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ମଜାଦାର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ମଜାକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ’ଣ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।

