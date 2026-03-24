DA Hike: ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପେନସନର୍ସ

By Seema Mohapatra

ଭୋପାଲ: କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 58 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଜୁଲାଇ, 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ।

ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ସରକାର ତିନି ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା(  DA ) ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୋମବାର ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତିନି ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରଜକୋଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ 6,940 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି, ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।

ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

* ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 18,000 ମାନପତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ।

* ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ‘ଗୁରୁତର କମ୍ ଓଜନ’ (SUW) ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ।

* ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବେତନ କମିଶନ ସ୍କେଲ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ନିଗମ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଆନୁପାତିକ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।

* ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ସଂଗୃହିତ ବକେୟା ରାଶି ଛଅଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ ବକେୟା ରାଶି ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

