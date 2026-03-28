Govt: ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଏଥର 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ‘କ୍ୟାଲେସ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଯୋଜନା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.1 ମିଲିୟନ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କଭର କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଯୋଜନା
ଯୋଜନାର ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାର 1% ପ୍ରିମିୟମ ଭାବରେ କଟାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଡିଡକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନର 4% ହେବ। ଏହି ମଡେଲ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମାନ ଧାରାରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯୋଜନା
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବଙ୍କ ଏକ କମିଟି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାର ଝଗଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ବଦଳରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନଗଦ ଦେୟ ନକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ।