DA Hike: ବଢିଲା DA, ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟ 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ କଲେ ମଞ୍ଜୁର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
Cabinet Decisions: ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗହମ ଏବଂ କଳା ଚଣା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍, ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ପଚମାଢ଼ୀକୁ ଗ୍ରୀନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଦର୍ଜା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ESIC ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଗହମ ଏବଂ କଳା ଚଣା (ଉରଦ) ଉପରେ ବୋନସ୍
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗହମ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 40 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯଦ୍ବାରା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ୨୬୨୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। । କଳା ଚଣା (ଉରଦ) ଉପରେ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
- ସ୍ବାମିତ୍ବ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
- ମାଲିକାନା ବା ସ୍ବାମିତ୍ବ ଯୋଜନାରେ ୪୬ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ପରିବାରର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ କରିବେ।
- ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଜାରି
- ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭ଟି ବିଭାଗର ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ମୋଟ ୩୩,୨୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।
- କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ
- କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ୩% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ।
ସୁଶାସନ ପାଇଁ ନୂତନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 15 ଜଣ ଯୁବକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ୪,୮୬୫ ଜଣ ଯୁବକ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଚୟନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଏକ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
ESIC ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଜୁର
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନୋଟି ESIC ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦର ଷ୍ଟକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ନା କାହିଁକି, ଆମର ନାଗରିକମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ।