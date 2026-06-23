‘ଦେଶର ୩ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବେ’; ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ
ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆଜି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟନ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ୩ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ?
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଉଜ୍ଜୈନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ‘ମହାକାଳଙ୍କ ଜମିର ଲୁଟ’ ବୋଲି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖିଆ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ସମଗ୍ର ବିବାଦରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିଜେପି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି। ସେ(ମୋହନ) ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟର କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା। ଏହା ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନନ୍ତି।
କ’ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି; ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଉଜ୍ଜୈନରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୮ ଏକରର ୧୩୭ଟି ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି; ସେହି ଜମିଗୁଡିକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ।
କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତୁ ପଟୱାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନୈତିକ ଆଧାରରେ ଇସ୍ତଫା ଚାପ ପକାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ୩୩୫ ଏକରର ମାଲିକ କେମିତି ହୋଇଗଲେ?
ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉମଙ୍ଗ ସିଂହାର ତୀବ୍ର କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି; ଦେଶ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଦେଖିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ‘ମୋହନ ଯାଦବ ଫାଇଲ୍ସ’ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପୂରା ଶକ୍ତି ସହ ଉଠାଇବାର ଘୋଷଣା କରିଛି।