ଜବଲପୁର ବୋଟିଂ ଟ୍ରାଜେଡି: ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରସ୍ଥିତ ବରଗୀ ବନ୍ଧ ନିକଟ ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କ୍ରୁଜ୍ (ଡଙ୍ଗା) ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କ୍ରୁଜ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବରଗୀ ବନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମରିଆ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ନର୍ମଦା ନଦୀର ବ୍ୟାକ୍-ୱାଟରରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କ୍ରୁଜ୍ (ଡଙ୍ଗା) ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲାବୁଲିର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ କେହି ବି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏହି ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ସେହି କ୍ରୁଜ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନୌକାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ରୁଜ୍‌ରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଳିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାତିସାରା ଚାଲି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜବଲପୁରର ନୀତୁ ସୋନି, ତାମିଲନାଡୁର ସୌଭାଗ୍ୟମ ଅଲାଗାନ, ଜବଲପୁରର କାକାଲାଜି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମଧୁର ମାସେ, ରେଶମା ସୟଦ ଏବଂ ଶାମିମ ନକଭି ରହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 23,613