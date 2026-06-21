ଭାଙ୍ଗୁଛି UBT, ପୁଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ, ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୋଲିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପୋଲ୍

ଭାଙ୍ଗୁଛି UBT, ପୁଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ

By Jyotirmayee Das

Maharashtra Politics: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିବସେନା ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ନାଗେଶ ପାଟିଲ୍ ଆଷ୍ଟିକର ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲେ’, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ମନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଏହି ଇସାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର’ର ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ହିଙ୍ଗୋଲିର ସାଂସଦ ଆଷ୍ଟିକର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

‘ଗୋଟିଏ ଶିବସେନାରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବସେନାକୁ ଯାଇଛି’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି କରିବୁ ଜୋରଦାର…

ଟିଏମ୍‌ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଟୁଛି…

ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍‌ରେ ଆଷ୍ଟିକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ‘କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିବସେନା ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିବସେନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି’। ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ର କିଛି ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ଜୁନ୍ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲୁ। ଆମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆମ ବିରୋଧରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ କରାଗଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଲା ଯେ ଶିବସେନାରେ ରହିବାର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ।”

ଉଦ୍ଧବ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ

ଆଷ୍ଟିକର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶିବସେନା (UBT) ସଭାପତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ଦଳର ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଲୋଚକ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ।

କର୍ମୀଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆଷ୍ଟିକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, “ଯେହେତୁ ଆମେ ସତ୍ତା ବା ଶାସକ ପକ୍ଷରେ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ମିଳୁନଥିଲା। ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।”

You might also like More from author
More Stories

‘ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି କରିବୁ ଜୋରଦାର…

ଟିଏମ୍‌ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଟୁଛି…

ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୩ତମ…

ଭରା ସଭାରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କଲେ ଖଡ଼ଗେ;…

1 of 26,043