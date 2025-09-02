କାହିଁକି ଏତେ ଅହଂକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି ସୁନ୍ଦରୀ ମୃଣାଳ? ସେତେବେଳେ ବିପାଶା ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲେ ମଜାକର ସୀମାପାର…

କାହିଁକି ଏତେ ଅହଂକାରୀ ହୋଇଗଲେଣି ସୁନ୍ଦରୀ ମୃଣାଳ? ସେତେବେଳେ ବିପାଶା ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲେ ମଜାକର ସୀମାପାର…
ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୃଣାଳଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହରାଇଛନ୍ତି କି?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୃଣାଳ ଠାକୁର ପୁଣି ଥରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିପାଶା ବସୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ବିପାଶାଙ୍କ ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିପାଇଁ ମୃଣାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ ମୃଣାଳଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମୃଣାଳ କାହାକୁ ମଜା କରିଥିଲେ?
ଏହା ଉପରେ ମୃଣାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ କିଛି କହିବେ, ତେବେ ସେ ବିବାଦରେ ଘେରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ସେ କହିଲେ, ‘ଅନେକ। ମୁଁ ନିଜେ ମନା କରିଦେଲି। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଫିଲ୍ମ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହରାଇବି। ବିବାଦ ହେବ। ସେହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ କାମ କରୁନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏହା ନିଜେ ଏକ ବିଜୟ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଆସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ।’
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ମୃଣାଳ କାହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃଣାଳ କୌଣସି ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ। ହୁଏତ ମୃଣାଳ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସୁଲତାନ ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଷ୍କା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ବିପାଶାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃଣାଳଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ବିପାଶା ବସୁଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିପାଶା ବସୁ କୌଣସି ନାମ ନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମୃଣାଳ କ୍ଷମା ମାଗି ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟର ଥିଲା, କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମୃଣାଳ ଶୀଘ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା।