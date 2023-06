ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ: ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ହାସଲ କଲେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶକ ତଥା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନାମରେ ଜଣା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ(ଡବ୍ଲୁଏମଓ)ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। WMO କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦରେ ଜଣେ ସଚିବ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତିନିଜଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ୬ ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍ଗଠନର ସଭାପତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭିସର ୨୭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି।

WMO ର ତିନୋଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ​​ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ(ଡବ୍ଲୁଏମଓ) ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଅଟେ।

Mrutyunjay Mohapatra, director of @Indiametdept has been elected Third Vice-President of WMO at #MeteoWorld.

We congratulate all the new office holders. pic.twitter.com/XqHVuOrJN8

— World Meteorological Organization (@WMO) June 1, 2023