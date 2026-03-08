ଆଜି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ! ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମଏସ ଧୋନି
ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ ଧୋନୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି, ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧୋନି ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଧୋନି ଯୋଗଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଧୋନି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୦୭ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଅଛି:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଆଶା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଫାଇନାଲରେ କିୱିମାନେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।