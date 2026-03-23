‘ମୁଁ ଆଉ ଫିଟ ନାହିଁ’ ଅବସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଧୋନୀ; ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲୁହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି …

ଧୋନୀ ଅବସର ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସିଜିନ ସହିତ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: କ’ଣ ଏମଏସ ଧୋନୀ ଏବେ ଅବସର ନେବେ? ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଧୋନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ। ଏବେ, ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ପୂର୍ବରୁ, ଧୋନୀ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ କୌତୁହଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଧୋନୀ ଅବସର ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ: ଯେତେବେଳେ ଧୋନୀଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ପ୍ରି-ସିଜନ ଇଭେଣ୍ଟ “CSK ROAR ’26” ରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି ବୟସରେ ଖେଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଧୋନୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।

CSK ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସିଇଓ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସିଜିନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଭୂମିକା ମ୍ୟାଚ୍-ପ୍ରତି-ମ୍ୟାଚ୍ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଧୋନୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ଧୋନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPLରେ ୨୭୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୫,୪୩୯ ରନ୍ ଏବଂ ୧୩୭.୪୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ CSKକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଧୋନୀ ଅବସରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ IPL ୨୦୨୬ରେ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।

 

