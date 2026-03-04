ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀ; ହାତରୁ ଯିବ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଫସିଗଲେ…
ଫସିଲେ ଧୋନୀ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମୋଟା ରକମର ଫାଇନ୍
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: IPL ଆଗରୁ ଧୋନୀଙ୍କୁ ଝଟକା। ଦେବାକୁ ପଡିବ ଫାଇନ୍। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଫସିଲେ। କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀକୁ ବା କିଏ ନ ଜାଣେ। ଚେନ୍ନାଇର ଅଧିନାୟକ ତଥା କ୍ଯାପଟେନ କୁଲ ଭାବରେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଯାନ୍ସ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ରାଞ୍ଚିର ରାଜକୁମାର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ କାର ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଜରିମାନା ଜାରି କରିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ 1,000 ଜରିମାନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧୋନିଙ୍କ କାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 91 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତି ସୀମା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର। ରାଞ୍ଚିର ଏକ ରାସ୍ତା କଡ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।
ଅଧିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ କାରକୁ 1000 ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ କାର 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 91 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଗତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ଏକ ରୋଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ 1000 ଟଙ୍କାର ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର ରାଞ୍ଚିର କାଙ୍କେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ପ୍ରାୟ 91 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହା ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ୧୯୮୮ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।