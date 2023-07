(Video) ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀ ନିଜ ବାଇକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଦେଲେ ଲିଫ୍ଟ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଧୋନୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଧୋନୀ ଭିଡିଓରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ବାଇକରେ ଛାଡିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ ଧୋନୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସେ ଏକ ବାଇକରେ ବସିଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଧୋନୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଧୋନୀଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଟ୍ୱିଟକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

Dhoni's Farmhouse is so big that he need bike to drop security guard at the Entrance 😭

PS : Lucky security guard who gets bike ride with Dhoni . pic.twitter.com/l0KS3dkwmj

— MAHIYANK ™ (@Mahiyank_78) July 2, 2023