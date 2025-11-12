MS ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ CSK ଛାଡ଼ିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା!
ସତରେ କ'ଣ CSK ଛାଡ଼ିଦେବେ ଜାଡେଜା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସହିତ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କର ୧୨ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଜାଡେଜା ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ସହିତ ତିନିଥର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡିବା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ CSK ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରିଚାଳନା CSK ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଦାବି କରିଥିଲେ, ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ପଛକୁ ହଟିଥିଲା।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନଗଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ RR ର ନଜର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଉପରେ ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସାମ କରନ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳରେ CSK ଛାଡି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିନାହିଁ।
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ସମେତ CSK ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମସନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେରିକାରେ ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଧୋନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିବାରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ଦଳକୁ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି CSK ଦଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ MS ଧୋନିଙ୍କୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ସାମସନଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲିବ।