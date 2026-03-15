ଶେଷଥର ପାଇଁ IPL ଖେଳିବେ ଏହି ୪ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ନେବେ ଅବସର!
IPL 2026: ଏହି ଚାରି ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ’ଣ ୨୦୨୬ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ IPL ଖେଳିବେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL ୨୦୨୬)ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ୨୮ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ବିରାଟ କୋହଲି , ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ। ଧୋନି କେବଳ IPLରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି କେବଳ ଦିନିକିଆ ଏବଂ IPLରେ ଖେଳନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ IPL ୨୦୨୬ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସିଜନ ହୋଇପାରେ।
ଏମଏସ ଧୋନି(CSK): ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି IPLର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ CSKକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ (୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୭ ବ୍ୟତୀତ) ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଆଉ ଅଧିନାୟକ ନାହାଁନ୍ତି, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଗତ ସିଜିନ୍ ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜିନ୍ ହୋଇପାରେ।
IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ, CSK ଧୋନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିବେଚିତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସଞ୍ଜୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଧୋନି୨୭୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫,୪୩୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୪ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି।
ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (କେକେଆର): କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ରାହାଣେଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ସିଜନରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେକେଆର ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ କୌଣସି ନୂତନ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ରାହାଣେ ୧୯୮ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚରେ ୫୦୩୨ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ୨ଟି ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା (ଜିଟି):୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ୧୧୭ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜିନରେ ଇଶାନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ସେ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ହାର ୧୧.୧୮ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ସିଜିନରେ ସେ ସମାନ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାନ ରହେ, ତେବେ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ଏହି ସିଜିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ (PBKS): ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଦଳ₹୧୧ କୋଟି (₹୧୧ କୋଟି) ରେ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ IPLରେ ଚାରୋଟି ଦଳ ପାଇଁ ୧୦୯ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨,୦୨୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି IPLରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ ଏହି ସିଜନ (IPL ୨୦୨୬) ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜନ ହୋଇପାରେ।