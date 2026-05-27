IPL 2027ରେ ଚେନ୍ନାଇର କୋଚ ହୋଇ ଫେରିବେ MS ଧୋନି ! CSK ଦେଲା ବଡ଼ ସଙ୍କେତ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) MS ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅବସର ନେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମନେହେଉଛି।

By Priyanka Das

MS Dhoni : MS ଧୋନି IPL 2026ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଧୋନି ପୂରା ସିଜିନ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାହିଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧୋନି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅବସରକୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧୋନି ଆସନ୍ତା ସିଜିନରେ କୋଚ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦଳ ସହ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି।” ‘ରେଭ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା CSKରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ – ସେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟର ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେବ, ତାହା ଧୋନିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ।”

ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଧୋନି ଯଦିଓ ଧୋନି ପୂରା ସିଜିନ ଦଳ ସହ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇର ଶେଷ ହୋମ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସହ ଶେଷ ହୋମ ମ୍ୟାଚର ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ତାର ଶେଷ ହୋମ ମ୍ୟାଚ ମେ’ ୧୮ ତାରିଖରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Delete ହେଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ…

‘ଫାଲତୁ ପ୍ରଶ୍ନ…

MS ଧୋନିଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ଧୋନିଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୭୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକର ୨୪୨ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ ୩୮.୩୦ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୩୭.୪୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୫୪୩୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୨୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ରହିଛି ୮୪* ରନ୍।

 

You might also like More from author
More Stories

Delete ହେଲା ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ…

‘ଫାଲତୁ ପ୍ରଶ୍ନ…

ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ…

WWE ରେସଲର ହେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ…

1 of 9,119