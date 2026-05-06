ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, IPL ୨୦୨୬ ମଝିରେ ସନ୍ୟାସ ନେବେ ମାହି, ଏହି ଦିନ ଖେଳିବେ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍
ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, IPL ୨୦୨୬ ମଝିରେ ସନ୍ୟାସ ନେବେ ମାହି
MS Dhoni: IPL ୨୦୨୬ରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମାହିଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ମାହିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାହି ଏହି ସିଜନରେ କେବଳ ଏକ ବିଦାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି।
ଧୋନିଙ୍କ ବିଦାୟ ମ୍ୟାଚ୍
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଧୋନି ଏହି ସିଜନରେ ଖେଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ କେବଳ ଏକ ବିଦାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୋନି କେବେ ଏହି ବିଦାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ । ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏନେଇ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ଧୋନିଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦଳର ମିଶ୍ରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଦାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।”
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଧୋନି କେବଳ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧୋନି କେବେ ଫେରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଧୋନି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିଜନରେ ଖେଳିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରେ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମାହିଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋନି ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍
ଏହି ସିଜନରେ ୧୦ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ରବିବାର, ମେ ୧୦ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏମ.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।