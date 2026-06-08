ପବରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର; ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ନାବାଳକ

ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ପବ୍‌ରେ ପଶିଥିଲେ ରୀତି ରାଜ। ଆଉ ପବ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଡ଼ ସହର। ବଡ଼ କଥା। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଗହଳୀଚହଳୀରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପବ୍‌। ତାହାରି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଦେହର ଖେଳ। ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ରୂପଜୀବୀ। ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ଓ ମାଂସ ପରଶୁୁଥିଲେ ନାବାଳକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ମହିଳା ଡିସିପି ରୂପ ବଦଳାଇ ପବ୍‌ରେ ପଶି ଘଟଣାର କଲେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ।

କୁକାଟପଲ୍ଲୀ ରହିଛି ‘କିଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିନ୍ସ’ ପବ୍‌। ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ‘କ୍ଲବ୍ ମସ୍ତି’। ଏହି ପବ୍‌ର ବହୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପରି କୁକର୍ମ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁକାଟପଲ୍ଲୀ ଡିସିପି ରୀତି ରାଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ।

ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ପବ୍‌ରେ ପଶିଥିଲେ ରୀତି ରାଜ। ଆଉ ପବ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଟିମ୍‌କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍‌। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ଭୟରେ ଦେହ ଦଲାଲମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୨୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ…

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ଇସ୍ପାତ; ୮ ମୃତ…

ପୋଲିସର କହିବାନୁସାରେ ଏହି ପବ୍‌ରେ ସେକ୍ସ ର‌୍ୟାଥକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଖୋଲମଖୋଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପବ୍‌ରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଦ ପରସା କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଆଇନ୍ ବିରୋଧ। ପବ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ପୁରୁଷ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଓ ଭୁଲ୍ ଉପାୟରେ ଲାଭ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ‘କିଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିନ୍ସ’ ପବ୍ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅନେକ ଅପରାଧୀକ ମାମଲା ପବ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହି ପବ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଥର କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପବ୍ ମାଲିକ ସୁଧୁରିଲେନି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପରି ଘୃଣ୍ୟ କାମ। ଏବେ ଏହି ପବ ବିରୋଧରେ ବିଏନଏସର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୨୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ…

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ଇସ୍ପାତ; ୮ ମୃତ…

ଭେଜ ବିରିୟାନୀକୁ ନେଇ ମହାସଂଗ୍ରାମ; ରାସ୍ତାକୁ…

ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖେଳିଲା ରକ୍ତର…

1 of 17,220