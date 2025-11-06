Muhammad Ali Jinnah: ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିବା ‘ଜିନ୍ନା’ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ? ଦୋହଲାଇ ଦେବ ପରିବାରର ସତ

ଦେଶକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥିବା ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ଗଢିଥିବା ‘ଜିନ୍ନା’ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଏହି ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପହଲଗାମରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର କାଇଦ-ଏ-ଆଜମ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଥିବା ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା।

ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପରିବାର

ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଡିସେମ୍ବର 25, 1876 ରେ କରାଚୀରେ ଏକ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସିଆ ଇସଲାମର ଏକ ଶାଖା ଖୋଜା ଇସମାଇଲି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ।

ଖୋଜା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ

କୁହାଯାଏ ଯେ, ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପରିବାର ଖୋଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ କାଠିଆୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା।

ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୃଷ୍ଠଭୂମି

କିଛି ଐତିହାସିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜପୁତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା।

ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଜେଜେବାପା

ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପୁଞ୍ଜା ଭାଇ ମୂଳତଃ ହିନ୍ଦୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଏ। ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଜା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ପରିବାରର ମୁସଲିମ ପରିଚୟ

ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁସଲିମ ଥିଲେ। ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନେକ ପିଢ଼ି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁସଲିମ ଥିଲା।

ଧାର୍ମିକ ବିଚାରଧାରା

ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ପରେ, 1930 ଦଶକରେ, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଇସଲାମର ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।

ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଇତିହାସ

ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହିନ୍ଦୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନେକ ପିଢ଼ି ପୁରୁଣା।

