୨୪ଘଣ୍ଟାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଦାନ କଲେ ପଡ଼ିବନି ଫରକ୍: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ସରିବାକୁ ଲାଗିବ ୨୬,୦୦୦ ବର୍ଷ

୨୪ଘଣ୍ଟାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଦାନ କଲେ ପଡ଼ିବନି ଫରକ୍: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ସରିବାକୁ ଲାଗିବ ୨୬,୦୦୦ ବର୍ଷ
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର କୋଟିପତିଙ୍କ ରାଙ୍କିଂ ଏବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ₹୯.୫୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧୦୦,୦୦୦ USD) ରହିଛି।
ଏହା ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ₹୮.୧୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧୦୦,୦୦୦ USD)। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ₹୧ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ $୧୦୦,୦୦୦ USD) ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ₹୧୬୩ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $୧୦୦,୦୦୦ USD) ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରତିଦିନ ₹୧ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ $୧୦୦,୦୦୦ USD) ଦାନ କରିବା ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ହେବ। ଯଦି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ₹1 ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ $100,000 USD) ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ହେବାକୁ 26,164 ବର୍ଷ ଲାଗିବ।
କେଉଁ ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଟିପତି
କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି, ଏଠାରେ 451 କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 223 ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 116 ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଧନୀ ତାଲିକା 2025 ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେ। ତାଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 101 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 1990 ଦଶକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁବ ପିଢ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ହାରାହାରି ବୟସ
ଭାରତରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ଏହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ରଣନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଯଦିଓ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତି, ଏହି ଛୋଟ ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।