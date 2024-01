(Video) ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ- ପତ୍ନୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ପହଁଚିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଚାରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଲା ରିଲାଏନ୍ସ

ଅଯୋଧ୍ୟା: ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି । ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଜ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ପାଖେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ସହ ଜଡିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉତ୍ସବର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଅୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ।

ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନ୍ୟତମ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଶର ରିଲାଏନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପସର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସହିତ ପାଳନ କରିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ, ଜାମନଗର, ଦେହେଜ, ନାଗୋଥାନେ, ହାଜିରା, ସିଲଭାସା, ହାଲୋଲ, ହୋଶିଆରପୁର, ନାଗପୁର, ଶାହଡୋଲ, କାକିନାଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରିଲାଏନ୍ସର ସୁବିଧା ରହିଛି।

#WATCH | Reliance Industries Chairman and MD Mukesh Ambani & his wife Nita Ambani at Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to attend the Ram Temple Pran Pratishtha ceremony.#RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/S9hIiV51bg

— ANI (@ANI) January 22, 2024