ଫେସବୁକ୍ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ୱାନୀ, AI ସେକ୍ଟର ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିବେ କାମ
ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ୱାନୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (RIL) କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
କମ୍ପାନୀ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଥିବା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଫେସବୁକ୍ ଓଭରସିଜ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମର ନାମ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (REIL) ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଲାଏନ୍ସର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିବ।
ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂରେ, RIL କହିଛି ଯେ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ଥିବା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ REIL, ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ AI ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ:
ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଓଭରସିଜ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ୮୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଅଧିକାଂଶ ନିବେଶ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ ବାକି ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ନିବେଶ କରିବ।
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ REIL ଗଠନ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି।
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ AI ଉପରେ ଫୋକସ୍:
REIL ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ AI ସମାଧାନ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏଥିରେ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ଅଟୋମେସନ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମର୍ଥନ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ରିଲାଏନ୍ସର ଡିଜିଟାଲ ବୃଦ୍ଧି:
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରିଲାଏନ୍ସର ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ। ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏଆଇ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ମେଟା ସହିତ ଏହି ସହବନ୍ଧନ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଦେବ। ୨୦୨୦ରେ, ଫେସବୁକ୍ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରାୟ ୪୩,୫୭୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲା।
ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ନିବେଶ, ଫେସବୁକକୁ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୯.୯୯% ଅଂଶୀଦାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଆରଆଇଏଲର ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟବସାୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥାଏ।