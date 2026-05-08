୬୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ‘ଶକ୍ତିମାନ’ !

୬୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ନିଜର ରାୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ମତ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ ଟିଭିର ‘ଶକ୍ତିମାନ’ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତକୁ ନେଇ ହେଡଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ୬୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଅବିବାହିତ ରହିବା ଏବଂ ବିବାହ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମହିଳା ମିଳିଯିବେ, ସେ ସେହିଦିନ ବିବାହ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇ ମୁକେଶ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।

‘ଦ ଫିଲ୍ମି ଚର୍ଚ୍ଚା’ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ୍ (ଅବିବାହିତ) ରହିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ (committed) ରହିବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପତିବ୍ରତା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେହି କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀବ୍ରତା ହେବା ଉଚିତ? ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ… ସେମାନେ କୁହନ୍ତି – ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲନ୍ତି (ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି)। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା।”

ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ବିବାହ ଉପରେ ମୋର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକ ଭରସା ରହିଛି। ପତ୍ନୀ କେହି ହଠାତ୍ ମିଳିଯାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତି।

ଯଦି ବିବାହ ହେବାର ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମୋର ବିବାହ ହେବା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳାଇବ, ସେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବୟସ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର।” ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ପ୍ରେମ କେବଳ ଥରେ ହୁଏ, ବାକି ସବୁ କେବଳ ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ‘ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ’ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି।”

