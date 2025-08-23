ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଳିଆଗଦାରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଅଭିନେତା, ୫୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ, ଦେହରେ ବାଜି ନ ଥିଲା ପାଣି
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ । ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଅପରିସ୍କାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡରେ ଯେତେବେଳେ ଖଳନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅମରୀଶ ପୁରୀ, ଅମଜାଦ ଖାନ, ଗୁଲସନ ଗ୍ରୋଭର, ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ଏବଂ ପ୍ରାଣଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଅଭିନେତାମାନେ କେବଳ ଖଳନାୟକ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପରି ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। 70 ଦଶକରେ ଅମଜାଦ ଖାନ ଗବ୍ବର ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅମରୀଶ ପୁରୀ ମୋଗାମ୍ବୋ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ।
1998 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ‘ଚାଇନା ଗେଟ୍’ରେ ଜଣେ ଖଳନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯିଏ ଏକାକୀ 14 ଜଣ ନାୟକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲେ।
1998 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚାଇନା ଗେଟ୍ ରେ 2-4 ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ 14 ଜଣ ଷ୍ଟାର ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓମ୍ ପୁରୀ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଅମରୀଶ ପୁରୀ, ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଉର୍ମିଳା ମାତୋଣ୍ଡକର, ଗିରିଶ କର୍ଣ୍ଣାଡ, ଅନୁପମ ଖେର ସାମିଲ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ସମସ୍ତ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଜଣେ ଡକାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗିରା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ‘ମେରେ ମନ କୋ ଭାୟା, ମେ କୁତା କାଟକର ଖାୟା’ ହେଉଛି ମୁକେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏକ ସଂଳାପ ଯାହା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଜିଭରେ ଅଛି।
ଗବ୍ବରଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ମୁକେଶ ତିୱାରୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଜାଗିରା ଚରିତ୍ରକୁ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଶୋଲେର ଗବ୍ବରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ମୁକେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପରଦାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ‘ଛମ୍ମା ଛମ୍ମା’ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା।
୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୮ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚାଇନା ଗେଟ୍ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଓମ୍ ପୁରୀ, ଅମରୀଶ ପୁରୀ, ଡାନି ଡେଞ୍ଜୋଙ୍ଗପା, ସମୀର ସୋନି, ମୁକେଶ ତିୱାରୀ, ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, କୁଳଭୂଷଣ ଖାରବନ୍ଦା, ଜଗଦୀପ, ବିଜୁ ଖୋଟେ, ଅଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ପରେଶ ରାୱଲ, ଟିନୁ ଆନନ୍ଦ, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଉର୍ମିଲା ମାତୋଣ୍ଡକରଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ହିରୋ ହୋଇଯାଇଥିଲେ
ମୁକେଶ ତିୱାରୀ ଚାଇନା ଗେଟରେ ଡକାୟତ ଜାଗିରା ଭୂମିକାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 50 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇ ନ ଥିଲେ। ଡକାୟତ ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା କେଶ କାଟି ନଥିଲେ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଗରରେ ଜନ୍ମିତ ମୁକେଶ ତିୱାରୀ କଲେଜ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଅଣ୍ଡର-12 ରୁ ଅଣ୍ଡର-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହୋଇଗଲେ।