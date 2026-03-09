Govt Yojana: ଆସିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା; ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା । ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
Mukhyamantri Mawan Dhiyaan Satkar Yojana: ପଞ୍ଜାବର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 2022 ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ AAP ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 2026-27 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 2.60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ, ସେ “ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାୱାନ ଧ୍ୟାନ ସତକାର ଯୋଜନା” ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ।
ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସରକାର ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଣାର ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯୋଗ୍ୟତା
ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ “ସାର୍ବଜନୀନ ନଗଦ ସହାୟତା ଯୋଜନା” (universal cash transfer) ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
କିଏ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ?
ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସଂସଦ/ବିଧାୟକ
ଆୟକର ଦେଉଥିବା ମହିଳା
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ
ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା, ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂହ ଚିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନାର ସମୟସୀମା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ରେ 9,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ ବଜେଟ୍ ଥିଲା।