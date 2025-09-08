୭୪ ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ, ପରେ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
୮୧ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ
ମୁମ୍ବାଇ: ସ୍ୱାମୀ- ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ବାହା ବେଦୀରେ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସାହାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ୮୧ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା
ମୁମ୍ବାଇର ଭାସାଇର ଜଣେ ୮୧ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ୭୪ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମୀରା-ଭାୟନ୍ଦର-ଭାସାଇ-ଭିରାର ପୋଲିସ ଦେଇଛି। ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ।
ଉଭୟ ବେକ, ପିଠି, ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୮ଟାରେ, ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ପେରେରା (ବୟସ ୮୧) ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆର୍ଟିନା ପେରେରା (ବୟସ ୭୪)ଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ପରେ ସେ ସେହି ଛୁରୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ପେରେରାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରେ ଥିଲା।
ଘଟଣା ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ଫେରିବା ପରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭାସାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ଧାରା ୧୦୩(୧) (ହତ୍ୟା) ଅନୁଯାୟୀ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ପେରେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।