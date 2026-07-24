ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର ଆଇଫୋନ୍, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ଦାଢ଼ି ବଢ଼ା ତେଲ, ଏବେ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର ଆଇଫୋନ୍, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ଦାଢ଼ି ବଢ଼ା ତେଲ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଏବଂ ଦାମୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜ ଇଏମଆଇ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ।
ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ ଦାମୀ ଆଇଫୋନ୍ ଅର୍ଡର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରୀ ହେବା ପରେ ବାକ୍ସରୁ ଆଇଫୋନ୍ ବଦଳରେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ାଇବା ତେଲ ବାହାରିଲା! ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆଇଫୋନ୍ ୧୪ ପ୍ରୋ (128 GB) ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପରେ ସେଥିରୁ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ାଇବା ତେଲ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ମୁମ୍ବାଇର କନ୍ଜୁମର୍ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ କ’ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ: ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, କୋର୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ନକରି ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ପାଇଲେ ଯେ, ଗ୍ରାହକଜଣକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆଇଫୋନ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଡେଲିଭରୀ କରାଇବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପରେ କୌଣସି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜକୁ କାରବାରରୁ ଅଲଗା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୋଷୀ: ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ବିକ୍ରେତା ‘ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ କୁ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ରେତା ଆଇଫୋନ୍ ଦେବାରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିତ ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଏବଂ ହଇରାଣ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ।