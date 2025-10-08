ଉଦଘାଟନ ହେଲା ନବି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା…
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦଘାଟନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନବି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ୧୯,୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ-ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା (PPP) ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭାବରେ ନବି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (NMIA) ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (CSMIA) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭିଡ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା: ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନବି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
କେବେ ମିଳିବ ଟିକେଟ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଆକାସା ଏୟାର ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଉଡାଣ ଭରିବ।
NMIAର ବିଶେଷତ୍ଵ: ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦର । ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟର ପ୍ରି-ବୁକିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସେବା ଭଳି ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଦାନୀ ବିମାନବନ୍ଦର ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (AAHL)ର ସିଇଓ ଅରୁଣ ବଂଶଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଯେ କାରୋସେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଅଛି।
ନବି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ସୁବିଧା: ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଠାରେ ୩,୭୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ରନୱେ, ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିବ ।