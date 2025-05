(Video) ଗୋଆରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ…ସ୍କୁଟି ସହିତ ଭାସିଗଲେ ଆରୋହୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୋଆର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି । ଯଦି ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆର ଏହି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ମୌସୁମୀ ପରେ କ’ଣ ହେବ ଭାବି ଗୋଆବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ଗୋଆର ମାପୁସା ଏବଂ ମୋରମୁଗାଓରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣାଜୀର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ । ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି ।

ସ୍କୁଟି ସହିତ ଭାସିଗଲେ ଲୋକେ- ଗୋଆରୁ ବର୍ଷାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ପାଣିର ପ୍ରବାହ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦକ୍ଷତା କୌଣସି କାମରେ ନଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍କୁଟର ସହିତ ପାଣିରେ ଭାସି ଗଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ- ଗୋଆରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥମିନାହିଁ । ବୁଧବାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ପର୍ନେମ ଏବଂ ମାପୁସାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ପର୍ନେମ୍ ଏବଂ ମାପୁଆ 161 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।

🚨 Floods in Goa, extremely heavy rains in last 24 hours giving more than 200 mm rains. South Maharashtra will also witness rain from this evening . pic.twitter.com/P1K9qmIW8K

— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) May 21, 2025