ଛୁଟି ହେଲା ସ୍କୁଲ-କଲେଜ…ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି
ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ରବିବାର ରାତିରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
ରେଡ ଆଲର୍ଟ- ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ସତର୍କ କରାଇଲା ପୋଲିସ- ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମୁମ୍ବାଇବାସୀ, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଦୟାକରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଆମର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଏବଂ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୟାକରି 100/112/103 କୁ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଆଡଭାଇଜରୀ- ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଏବଂ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛି । ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ବିମାନ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିମାନ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରୁ ।
ସେହିପରି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ କହିଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ/ଆଗମନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।