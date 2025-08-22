୭୦୦ କୋଟି ଡିଲ୍ରେ ହେଲା ନିଷ୍ପତି, ବଦଳିବ MI ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ନାଁ,
ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଲିଗ୍ର ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ଦଳରେ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିଛି।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ,ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଲିଗ୍ର ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ଦଳରେ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିଛି।
ଏବେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ‘ଏମ୍ଆଇ ଲଣ୍ଡନ’ ନାମରେ ଜଣାଯିବ।
ଏହି ନୂତନ ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ରୁ ଲାଗୁହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ଷଷ୍ଠ ଦଳ ପାଲଟିଛି ଯାହାର ମାଲିକାନା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖରେ ଅଛି।
ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସର ନାମ ‘ଏମ୍ଆଇ ଲଣ୍ଡନ’ ରଖାଯିବ।
୨୦୨୫ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଦଳରେ ଅତି କମରେ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ପାଇଁ ବିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ବିଡିଂ କରିଥିଲା। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୨୩ ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ କିଣିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୬୦ ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଏବେ ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସରେ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଅଛି, ବାକି ୫୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବେ ବି ସରେ କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବର ମାଲିକାନା।
ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଓଭାଲ୍ ଇନଭିନ୍ସିବଲ୍ସ ଏହାର ନାମ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନରୁ ଦଳର ନାମ ଏମ୍ଆଇ ଲଣ୍ଡନ କରାଯିବ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମୋଟ ୬ଟି ଦଳ ଅଛି
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ୬ଟି ଦଳ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ BCCI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ରେ ଖେଳେ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆମେରିକାର ମେଜର୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ (MLC) ରେ ଏମ୍ଆଇ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମାଲିକାନା।