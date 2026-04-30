ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବିଦା ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ! MI vs SRH ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି MI ମୋଟ ୨୪୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଏହି ମହାନ ସ୍କୋରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି: ମୁମ୍ବାଇ କ’ଣ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦଳର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଉଛି। ଏହି ସିଜିନ୍ MI ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁମ୍ବାଇ ତାର ଘରୋଇ ମାଟି ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି।
ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ମୁମ୍ବାଇ ମୋଟ ୨୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ୧୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ; ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ହେଲେ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲର ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲା।
ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ୯୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଯୋଡ଼ି ମାତ୍ର ୮.୪ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୨୯ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୱିକେଟ ପତନର ଏକ ଝଡ଼ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁନରାଗମନ କରିପାରେ, ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ଏବଂ ସଲିଲ୍ ଆରୋରାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଦଳକୁ ଆଠଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ SRH କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ:
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମଧ୍ୟ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି; ହେଲେ, ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ RCB (+୧.୯୧୯) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, SRH (+୦.୮୩୨) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ RR (+୦.୬୧୭) ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
କ’ଣ MI ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨ଟି ଜିତିଛି, ୬ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ୪ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୦.୭୮୪ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହିତ, MI ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, LSG ଠାରୁ ଠିକ୍ ଆଗରେ।
ମୁମ୍ବାଇର ଏବେ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋଟ ୧୬ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ; ହେଲେ, ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଏବେ ବି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯଦିଓ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।