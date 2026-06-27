ଏହି ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଖେଳାଳି ସାମିଲ

IPL ୨୦୨୭ରେ MI ଟିମରେ ଖେଳିବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ୧୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ଚାରିଟିରେ ଜିତିପାରିଥିଲା, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୯ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା।

କେବଳ ଏହି ସିଜନରେ ନୁହେଁ, ଗତ ତିନୋଟି ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। IPL ୨୦୨୪ରେ ଦଳ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲେ, MI ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାଦୁ କାମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଆଇପିଏଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ନିଲାମର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବଜାୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।

ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି; କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଯେଉଁ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ, ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାହା କରିବେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରେ:

୧- ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି; ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ IPLରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ନିରନ୍ତର ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ହାରାହାରି ରହିଛି। ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ; ନଚେତ୍, ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ।

୨- ଶେରଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶେରଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ସେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଙ୍କ ବଦଳ ସ୍ୱରୂପ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ।

୩- ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ IPL ୨୦୨୬ ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ପୂର୍ବ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ନଥିଲା। ବୋଲ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବୟସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁମ୍ବାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇପାରେ।

୪- କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ IPL ୨୦୨୬ ରେ ଖେଳିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ MI ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓପନରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟମ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ; ଏହି କାରଣରୁ, ଡି କକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

୫- କେଶବ ମହାରାଜ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିନର କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

BJPରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର? TMC ସାଂସଦ…

ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼…

ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଜୀବନ; ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ…

ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ? ସେଠାରେ…

1 of 9,570