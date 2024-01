ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ବାଛିଲା ‘ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ’: IPL-2024 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନେତୃତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଅଧିନାୟକ ପଦ । ତେବେବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି । ଆଉ ଏକ ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ । ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାଏରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ।

ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ଲିଗ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଦଳ ‘MI Capetown’ ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ପଦରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି । ରାଶିଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ଷ୍ୟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାଏରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କେପଟାଉନ୍ । ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X(ଟ୍ୱିଟର)ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି । ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରାଶିଦ ଖାନ୍ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆକୁ କମବ୍ୟାକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ କାଏରନ୍ ପୋଳାର୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କେପଟାଉନ୍ ।

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗟𝗢𝗥𝗗 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘!

Kieron Pollard will be captain for MI Cape Town in SA20.

Read more: https://t.co/qARqOIPv4T

— MI Cape Town (@MICapeTown) January 7, 2024