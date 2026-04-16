କିଏ ଏହି କ୍ରିଶ୍ ଭଗତ୍, IPL ମଝିରେ MIରେ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ୍

କିଏ ଏହି କ୍ରିଶ୍ ଭଗତ୍, IPL ମଝିରେ MIରେ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ
Krish Bhagat: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଅଥର୍ବ ଆଙ୍କୋଲେକରଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରି କ୍ରିଶ ଭଗତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଦଳ । IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କୋଲେକରଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭଗତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଷ୍ଟରରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହା ଗୁରୁବାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଭିଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, MI କ୍ରିଶ ଭଗତଙ୍କୁ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ଆଣିଛି।
କ୍ରିଶ୍ ଭଗତଙ୍କ ରେକର୍ଡ
୨୧ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିଶ ଭଗତ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ଦଳରେ ବିବିଧତା ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ନିମ୍ନ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପରୀକ୍ଷାର ଅଂଶ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
କ୍ରିଶ୍ ଭଗତ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଟି-୨୦ କପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରି-ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ସପୋର୍ଟ ବୋଲର ଭାବରେ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, “କ୍ରିଶ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି।”
କ୍ରିଷ୍ ଭଗତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୭ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ରେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩ଟି ଇନିଂସରୁ ୫୨ ରନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୋଲିଂରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏମ୍ଆଇର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଜିଓସିନେମା ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।