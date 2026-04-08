MI ବୋଲରଙ୍କୁ ଏକାକୀ ନାକରେ କାନରେ ପାଣି ପିଆଇଲେ ବୈଭବ-ଜୟସ୍ୱାଲ, ଲଗାତାର ରାଜସ୍ଥାନର ତୃତୀୟ ବିଜୟ
ପଡ଼ିଆରେ MI ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ଜୟସ୍ୱାଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ବିଜୟ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଫର୍ମକୁ ଜାରି ରଖି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପୁଣିଥରେ ଦଳର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ଗୌହାଟୀରେ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବାରୁ ରାତି ୧୦.୧୦ରେ ୧୧ ଓଭରର ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହିଇଥିଲା।
ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜୟସୱାଲ ଏକାକୀ ୭୭ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡାଇଲେ ଯଶସ୍ୱୀ-ବୈଭବ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ଗର୍ଜନ କେବଳ ଶୁଭିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ୧୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଓପନର ଏକାକୀ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବଲରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁମରାହଙ୍କ ସାମ୍ନା କରି ବୈଭବ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ
ତା’ପରେ ସେହି ଓଭରରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ଆଉ ଏକ ଛକା ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ। ବୈଭବ (୧୪ ବଲ୍ରେ ୩୯ ରନ୍, ୫ ଛକା) ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ଜୟସ୍ୱାଲ ୨୩ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ଦଳକୁ ଏହି ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ଜୟସ୍ୱାଲ ୩୨ ବଲ୍ରେ ୭୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସହିତ ଏକ ଇନିଂସ ଥିଲା।
ମାତ୍ର ୫ ଓଭରରେ ମୁମ୍ବାଇର ପରାଜୟ:
୧୫୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପରି ଆରମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇର ଇନିଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତିନି ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦଳର ପରାଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ରିଆନ ରିକେଲଟନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦଳର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୨୨ ରନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ ମାତ୍ର ୪୬ ରନରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ପରାଜୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ, ନମନ ଧୀର (୨୫) ଏବଂ ଶେରଫେନ୍ ରଥରଫୋର୍ଡ (୨୫) ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୭ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ମୁମ୍ବାଇର ଆଶାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦ ରନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇର ଇନିଂସ ୧୨୩ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।