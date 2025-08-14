ପ୍ରେମ ଜଲ-ବିବାହ, ତାପରେ ମୁସଲମାନରୁ ହିନ୍ଦୁ; ଏବେ ମହିଳା ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକାର…ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମଞ୍ଜୁ ଶର୍ମା ଓରଫ ଅଲତାଫ ଶେଖ୍। ଏହି ମହିଳା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନକଲି ଭାରତୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଶ ଭିତରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
ଏହି କାହାଣୀ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଅଲତାଫ୍ ଭଳି ଲୋକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ନକଲି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି। ତା’ପରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଠାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ପଠାଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଅଲତାଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକ ବିଶେଷ କୌଶଳ ଥିଲା। ଅନେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଜାଲ ବିଛାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷକରି, ମହିଳା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଅଲତାଫ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଥ ବାଛିଥିଲେ।
ଅଲତାଫ ଶେଖରୁ ମଞ୍ଜୁ ଶର୍ମା ହୋଇଗଲେ
ଅଲତାଫ ଶେଖ ନିଜେ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଲତାଫଙ୍କ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଞ୍ଜୁ ଶର୍ମା ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ଅଲତାଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଏହି ରାକେଟର ଚେର ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ।
1000 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି
ଗତ ତିନି ମାସରେ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକ ନାମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି ।