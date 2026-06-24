ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷିବ

ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପାଲଘର ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ : ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ମୌସୁମୀ ଆସିବାରେ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଲୋକେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍‌ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।

ସୋମବାର ରାତିଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସାରା ଦିନ ଧରି ଲାଗିରହିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଖାଲୁଆ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ରାସ୍ତା ଓ ସବ୍‌ୱେକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସାକି ନାକା ଏବଂ ଏଭାରାର୍ଡ ନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ର ଟିମ୍ ପୂରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ଜମିଥିବା ଅନ୍ଧେରୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍‌ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ମନା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଭୀର ପାଣିରେ ଫସିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯାଇ ଚାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ: ସିଲ୍ ହେଲା…

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍-ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କୋଲାବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୪୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକୁଲାରେ ୪୨.୫ ମିଲିମିଟର, ସାୟନରେ ୨୧.୫ ମିଲିମିଟର, ମହալକ୍ଷ୍ମୀରେ ୧୮ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ୧୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

୧୯୫୧ ମସିହା ପରଠାରୁ ଦେଖିଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଥର ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୫٩, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦ racer ମସିହା ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା। ଏହି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପାଣି ଜମିଥିବା ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ: ସିଲ୍ ହେଲା…

ବାୟୁସେନା ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ…

1 of 29,609