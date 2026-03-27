ପ୍ରେମିକ କଲା ଅନ୍ୟଝିଅର ପ୍ରଂଶସା, ସହି ପାରିଲାନି ପ୍ରେମିକା, ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ କରିଦେଲା ଲଣ୍ଡା, ଆଉ ତା’ପରେ…

ପ୍ରେମିକର ପ୍ରଂଶସା ସହି ପାରିଲାନି ପ୍ରେମିକା, ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ କରିଦେଲା ଲଣ୍ଡା

By Jyotirmayee Das

Mumbai Shocker: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇର ଭର୍ସୋଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ କେଶ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମକୁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତା (୨୦ ବର୍ଷୀୟ) କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୀଡିତାଙ୍କ କେଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବିହନ ବୁଣିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।

କେଶ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା କରି ପ୍ରବେଶ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି’, ଚାଇନାକୁ…

ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ…

ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ସୋଭାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଡୋରବେଲ୍ ବଜାଇଲେ। ପୀଡିତା ଏହାକୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଡେଲିଭରି ବୋଲି ଭାବି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସେ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣି ଏକ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କେଶ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

କେଶ କାଟିବା ପରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ

ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ କେଶ କାଟିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ “ହେୟାର, ନୋ ହେୟାର” କହି ନାରା ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି କଟା କେଶକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଏକତ୍ରିତ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ସାରିଥିଲା।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ଭର୍ସୋଭା ପୋଲିସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି’, ଚାଇନାକୁ…

ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ…

ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏପଟେ ଭାରତ…

୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ, ଏଣିକି ଚାକିରି…

1 of 27,991