ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ଟ୍ରେନ୍-ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମୁମ୍ୱାଇ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଅଧାଦିନ ଛୁଟି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାତାର ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓ୍ୱାର୍କ ଫର୍ମ ହୋମ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି।
କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଶ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ‘ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ୧୩ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିମାନ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାଇନ୍ଦର ଏବଂ ଭାସାଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ରେଳ ସେତୁର ରେଲିଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଅନେକ ଟ୍ରେନର ଗତି ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିଛି।
ଭାଇନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାର ସାଫାଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରାକରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାସାଇ ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ-ଦହାନୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି:
ଭାସାଇ-ଭିରାର, ମଧୁବନ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ଅମ୍ବା ନଦୀ ସମେତ ଅନେକ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ-ଗୋଆ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟବିନାୟକ ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଡ଼ି ରହିଛି।
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬୨୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗରୀ ଲୋନାୱାଲାରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬୨୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ମୌସୁମୀ ଋତୁର ସର୍ବାଧିକ ଏକ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା।
ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ‘ମିସିଂ ଲିଙ୍କ୍’ ସେକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବାକୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।