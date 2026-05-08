ମୁମ୍ବାଇ ପରିବାର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ, ତରଭୁଜରେ ଥିଲା ମୂଷା ମରା ବିଷ!

By Jyotirmayee Das

Mumbai Watermelon Tragedy: ମୁମ୍ବାଇର ପାୟଧୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୃତ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଖାଇଥିବା ତରଭୁଜରେ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ କେମିକାଲ୍ ଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି କେମିକାଲ୍‌କୁ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଭିସେରା ପରୀକ୍ଷା କ’ଣ?

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭିସେରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇଥିବା ତରଭୁଜର ଭିସେରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ମାମଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାରେ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ ତାରିଖ ରାତିରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦୋକାଡିଆ (୪୦), ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନସରିନ୍ (୩୫) ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଆୟଶା (୧୬) ଓ ଜୈନବ (୧୩) ପ୍ରଥମେ ବିରିୟାନି ଏବଂ ପରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ରାତି ୧୦.୩୦ ରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମିଶି ବିରିୟାନି ଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାତି ୧.୦୦ ରୁ ୧.୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ମୃତକ ସଦସ୍ୟ ତରଭୁଜ ଖାଇଥିଲେ। ପରେ ଭୋର ୫.୩୦ ରୁ ୬.୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା,ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ରବିବାର ସକାଳ ୧୦.୧୫ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ରବିବାର ରାତି ୧୦.୩୦ ବେଳକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହସଖୁସିର ପରିବାର ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ADR) ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି।

