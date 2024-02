(Video) ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ କାହିଁକି କିଣୁଛି ଭାରତ, ଜୟଶଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା.ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଶନିବାର ଦିନ ମ୍ୟୁନିଖ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲର ଅଲୋଚନା ହେଉଥିବା ମଞ୍ଚରେ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନୀ ବ୍ଲିକେନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନାଲେନା ବୟୋରବୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ସହ ନିବିଡ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଜୟଶଙ୍କର ଏହାର ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଣ୍ଟୋନୀ ବ୍ଲିକେନ ହସି ହସି ଉଠିଗଲେ । ଏନାଲେନା ବୟୋରବୋକ ମଧ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପାଖେ ବହୁ ଅପସନ ବା ବିକଳ୍ପ ଅଛି । ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆପଣ ମେଣ୍ଟ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରୁଛୁ । ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସଂପର୍କ ରହିଛି । ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ-ଦୁହିଁଙ୍କ ( ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ)ଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିଛନ୍ତି ।

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଏଠାକୁ ଆସି ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକାଠି ବସିବା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖୋଜିପାରିବି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ଆମ ପାଖେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଅଛି କି? ମୁଁ କହୁଛି ହଁ । କ’ଣ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ହେବ, ମୁଁ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଯେ, ମୁଁ ବିକଳ୍ପ ରଖିପାରିବି । ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ।

ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷର ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜିର ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ଦୁନିଆରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକଦିଗୀକରଣ ସଂପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ ।

EAM Jaishankar was again asked the same question of "buying Russian Oil" at Munich Security Conference in front of US secretary of state Antony Blinken.

Jaishankar: I am smart enough to have multiple alliances. You should be admiring me.

S Jaishankar is Captain Cool of politics… pic.twitter.com/MIid1KHfxC

— Incognito (@Incognito_qfs) February 17, 2024